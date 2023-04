Start hitowego połączenia odwołany. ULC zwleka z wydaniem zgody na loty z Katowic

"Wizz Air jest rozczarowany postawą polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który od stycznia 2023 roku zwleka z decyzją o zezwoleniu Wizz Air na uruchomienie połączenia z Katowic do Erewania, mimo że UE podpisała z Armenią umowę o wspólnej przestrzeni powietrznej, w ramach której zarówno unijni, jak i armeńscy przewoźnicy mogą obsługiwać połączenia lotnicze pomiędzy krajami Unii aArmenią bez żadnych dodatkowych wymogów" - czytamy w komunikacie węgierskiej linii wysłanej do mediów. - "Urząd Lotnictwa Cywilnego ogranicza tym samym możliwość podróżowania polskim pasażerom i wstrzymuje rozwój polskich portów regionalnych, uniemożliwiając uruchomienie nowych połączeń do Armenii".