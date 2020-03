Startuje karnawał w Rio. Polka będzie gwiazdą na sambodromie

Bez ogródek przyznaje, że jest uzależniona. Od karnawału w Rio oczywiście. Dziś rozpoczęcie tej wielkiej imprezy. A pojawienie się na słynnym sambodromie Polki - Katarzyny Kashiry Stockiej - zawsze elektryzuje publiczność.

Miliony turystów z całego świata przez sześć dni będą podziwiać niezwykle pokazy brazylijskiej samby i bawić się do białego rana. Tegoroczny karnawał w Rio de Janeiro potrwa od 21 do 26 lutego. Obecność Polki nikogo już tam nie dziwi. Zdziwiliby się, gdyby się nie pojawiła.

Kashira wygląda i tańczy sambę tak, że w Rio mało kto wierzy jej, że jest Polką. W tym roku na miejsce poleciała już pod koniec stycznia. – To uzależnia – mówiła w rozmowie z WP przed wylotem.

To jej piąty raz na najsłynniejszym karnawale na świecie. W 2016 r. jako pierwsza Polka na pozycji Madrinha de Bateria poprowadziła korowód. Od kilku lat tańczy jako "musa", czyli solistka szkoły. W tym roku będzie tak samo. - Każdą szkołę reprezentuje kilka tysięcy osób i w takiej grupie jest zazwyczaj od kilku do 10 solistek - tłumaczy Kasia.

Z Kashirą w tym roku pojechała grupa z Polski, która też będzie brała udział w paradzie. - Działam, by trochę więcej Polaków wciągać w to, co kocham - mówi.