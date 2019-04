Statek Disney Magic w polskim porcie. Będzie u nas po raz pierwszy

Do gdyńskiego portu co roku zawijają jedne z największych i najbardziej widowiskowych statków. W przyszłe wakacje zawita tu wyjątkowy "gość", jakim będzie wycieczkowiec Disney Magic. Będzie to pierwszy raz, kiedy przypłynie on do Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mieszkańcy Gdyni będą mogli usłyszeć piosenkę z filmu Pinokio z 1940 r. (Facebook.com/ Disney Cruise Line)

W 2020 r. Gdynia powita kapitana Myszkę Miki i jego załogę. Po raz pierwszy Polska znajdzie się na trasie popularnego amerykańskiego wycieczkowca. Gdynia ma być czwartym przystankiem na trasie 11-dniowego rejsu z Dover do Kopenhagi. Disney Magic zacumuje też w portach w Amsterdamie, Tallinie, St. Petersburgu, Rostocku i Sztokholmie.

Statek zbudowano w 1998 r., a w 2013 r. został poddany gruntownej renowacji. Liczy 290 m długości, 11 pokładów i 875 kabin. Przy obsłudze tego kolosa pracuje prawie tysiąc osób. Styl statku oraz jego wnętrza zostały zachowane w konwencji bajek Disney’a. Zdobią go robione na zamówienie grafiki, rzeźby, drewniane wyroby i unikatowe grafiki.

Rejs tym magicznym statkiem zdecydowanie nie należy do najtańszych. Wycieczkowiec pomieści 2700 pasażerów, a według cennika na oficjalnej stronie Disney Cruise Line dwuosobowa kabina w najniższej cenie, bez widoku na morze, kosztuje 34 tys. zł. (ok. 8 tys. euro). Koszt najdroższej kabiny na czas 11-dniowego rejsu to ponad 120 tys. zł (ponad 28 tys. euro). No cóż, zawsze możemy powitać w gdyńskim porcie tych, którym udało się dołączyć do załogi Disney Magic na te wyjątkowe kilkanaście dni. Pojawią się u nas w lipcu 2020 r.