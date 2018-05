Steward zatańczył do piosenki Britney Spears. Pasażerowie samolotu byli zachwyceni

Byli już śpiewający, grający i recytujący stewardzi. Przyszedł czas na tancerza. Pracownik linii Ryanair postanowił umilić lot pasażerom na trasie z Girony do Bournemouth i zatańczył do piosenki Britney Spears. Cóż za kocie ruchy!

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu linii Ryanair, który leciał z hiszpańskiej Girony do Bournemouth w Anglii. Steward o imieniu Paolo postanowił rozruszać pasażerów i zaczął tańczyć do piosenki "Toxic" autorstwa Britney Spears. Wybór na pewno nie był przypadkowy, bo przypomnijmy, że oryginalny klip do tego utworu nagrywany był właśnie w samolocie.