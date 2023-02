Stewardesa zaskoczyła internautów. "W mojej pracy są niedozwolone"

"Zawsze zachęcaliśmy naszych ludzi do bycia sobą, więc niech od dziś pokazują z dumą swoje tatuaże" - brzmiał post na oficjalnym profilu Virgin Atlantic na Twitterze opublikowany 31 maja 2022 r. Cztery miesiące później te same linie poinformowały, że pracownicy wszystkich szczebli mogą do pracy nosić taki mundur, na jaki mają ochotę. Jasno podkreślono, że pracownicy płci męskiej mogą np. chodzić w spódnicach.