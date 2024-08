Stoją nawet 4 godz. na granicy, wracając z Chorwacji. "Końca nie widać"

"Przekraczaliśmy wczoraj ok. godz. 20 granicę w Villach. Austriacy bardzo wolno puszczali auta. Nas nie zatrzymali, tylko zapytali, z jakiego kraju jesteśmy. Ale mówię nie było płynnego przejazdu tylko tak powolutku. Staliśmy 20 minut w korku", "Austriacy prowadzą wyrywkowe kontrole. Jechaliśmy w sobotę w połowie lipca trasą przez Słowenię, Austrię i też przynajmniej 2 godz. ekstra. W przyszłym roku wracam do mojej starej trasy przez Węgry i Słowację", "Dokładnie to nas dziś tam spotkało. Chyba jakieś wyrywkowe kontrole. Pogranicznicy na każdym pasie. Każdy samochód musiał mocno zwalniać. Nam akurat tylko się przyglądali", "Wczoraj 10 km jechaliśmy 2 godz. Na samej granicy zwężenie do jednego pasa" - czytamy.