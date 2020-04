Stopniowe znoszenie obostrzeń. Które restrykcje ulegną zmianie od 20 kwietnia?

Zniesienie zakazu wstępu do lasów, rozluźnienie restrykcji w handlu czy nakaz zasłaniania ust i nosa aż do momentu wynalezienia szczepionki. To kilka zmian w obostrzeniach, jakie mają nastąpić od 20 kwietnia, a które wprowadzono w związku z epidemią koronawirusa.

Łagodzenie obostrzeń zostanie rozłożone na cztery etapy (Getty Images)