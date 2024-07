Strajki niemal w całej Europie. Utrudnienia na lotniskach, w metrze i autobusach

Wielka Brytania

Personel lotniska Londyn-Gatwick także strajkuje w związku ze sporem płacowym. Około 300 pracowników ochrony i obsługi pasażerów będzie strajkować od 12 do 14 lipca i od 18 do 21 lipca. Może to spowodować opóźnienia w przeprowadzanych kontrolach, odprawach bagażu oraz wpływać na obsługę pasażerów potrzebujących specjalnej pomocy.