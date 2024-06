Nagminnie oznaczają walizki. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji

Oznaczanie bagaży może przynieść odwrotny skutek

- Wstążki, które ludzie przywiązują do walizek, aby pomóc sobie w identyfikacji, mogą powodować problemy z ich skanowaniem w hali bagażowej. Jeśli bagażu nie można przeskanować automatycznie, może on zostać przekazany do obsługi manualnej. To zaś może oznaczać, że twoja walizka nie dotrze na pokład samolotu na czas. Poza tym, warto usunąć stare naklejki z torby, bo może to spowodować zamieszanie w procesie skanowania - mówił w rozmowie z portalem RSVP Live pracownik lotniska, obsługujący bagaże.