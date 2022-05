77-latka gotuje na ulicy i zarabia krocie. By u niej zjeść, trzeba czekać dwa miesiące!

Przyznaję, że nie jestem krytykiem kulinarnym, a Jay Fay chciałem odwiedzić głownie po to, by sprawdzić co stoi za jej fenomenem. Uświadomiłem sobie to wraz z pierwszym kęsem. Tak dobrej kuchni nie uświadczyłem dotychczas w żadnej tajskiej restauracji, a odwiedziłem ich całkiem sporo. Stosunkowo proste dania zostały przyrządzone i przyprawione w taki sposób, że dosłownie powalają smakiem. Nagle decyzja o przyznaniu spartańsko wyglądającej knajpie gwiazdki Michelin stała się zrozumiała. Dodam też, że Jay Fay to gratka dla osób lubiących pikantne rzeczy. Ja co prawda opuściłem lokal załzawiony, ale za to najedzony i bardzo szczęśliwy!