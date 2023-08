Egzotyczna mekka Rosjan. Kupują domy na potęgę

Rosyjscy turyści opanowują Tajlandię

Z danych Ministerstwa Turystyki i Sportu Tajlandii wynika, że w okresie od 1 stycznia do końca czerwca br. Tajlandię odwiedziło prawie 800 tys. Rosjan. Taki wynik to wzrost o tysiąc proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ponad połowa z przyjezdnych wybiera się bezpośrednio na wyspę Phuket. Obywatele Tajlandii robią wszystko, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów z tego kraju, bowiem oznacza to dla nich niemałe korzyści finansowe.