Sum gigant w Zalewie Zemborzyckim. Miał ponad 2 metry długości

Sum wrócił do Zalewu Zamborzyckiego

W serwisie YouTube pojawiło się również nagranie, na którym widać, jak ponad dwumetrowe zwierzę leży nad brzegiem wody. Po krótkiej sesji zdjęciowej żywe trofeum mogło wrócić do Zalewu Zemborzyckiego, gdzie poczeka na kolejnego wędkarza, któremu starczy sił, by go pokonać.