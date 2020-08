Sum gigant w Krakowie. Miał 227 cm długości

Obrońcy praw zwierząt mogą być spokojni, gdyż, jak zapewniają redaktorzy portalu, sum, tuż po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia trafił z powrotem do wody. Pan Szymon szykuje się już do kolejnego wyzwania. Wędkarz ma zamiar wziąć udział w prestiżowej imprezie wędkarskiej Catfish Cup Poland.

"Już odliczamy dni do naszej imprezy! Sumiarze z całej Polski skrzyżują rękawice nad królową wszystkich rzek i to na dodatek w mieście królów" - czytamy w serwisie. Impreza ma się odbyć 27 sierpnia w Krakowie.

Choć okaz złowiony przez pana Szymona to prawdziwy "potwór" wodny, to brakuje mu trochę do innych polskich rekordzistów. Największy złowiony w Polsce sum miał długość 260 cm i ważył 102 kg. Złowił go Szymon Nowowiejski.