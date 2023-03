SUP to skrót od Stand Up Paddle -wiosłowanie na stojąco

TRENING CAŁEGO CIAŁA i 750 kcal/h Nawet na najspokojniejszych wodach wejście na deskę i płynięcie może być niesamowitym treningiem całego ciała. Używamy ramion do wiosłowania, kręgosłupa do równowagi , a nóg do stabilizacji. Po dodaniu prędkości i nieoczekiwanych zwrotów akcji dla całego twojego ciała będzie to wyzwanie, a twoje mięśnie będą ciężko pracować. Można spalić nawet do 750 kcal w przeciągu 1 h. Nie ma tak wielu innych sportów lub ćwiczeń, które działają prawie na wszystkie grupy mięśni naraz i spalają tak dużo kalorii. To sprawia, że SUP jest doskonałym wyborem dla każdego, kto chce uzyskać formę i schudnąć.