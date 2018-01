Surfująca świnka podbija internet. Jej talent nas zachwycił

Pickles to domowa świnka wielu talentów. Jego właścicielka uratowała go od śmierci na jednej z farm, która ucierpiała w powodziach nawiedzających Kalifornię. Od tego czasu Pickles i Maddie Johnson są nierozłączni. Zwłaszcza wtedy, kiedy idą razem… surfować.

Po tym, jak kobieta uratowała go z farmy, Pickles spędził kilka tygodni na intensywnej terapii w klinice weterynaryjnej. Kiedy doszedł do siebie, Maddie zaczęła zabierać go na plażę. Wtedy odkryła, że jej pupil przejawia ogromne zdolności surferskie.