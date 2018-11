Święta Bożego Narodzenia za granicą. Sprawdź, ile kosztują wyjazdy w tym czasie

Zawsze marzysz o tym, żeby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzić inaczej? Możesz to zrobić właśnie w tym roku i zamiast gotować przez kilka dni i stresować się najazdem dużej rodziny wybrać jedną ze świetnych ofert wycieczek w ciepłe zakątki.

A może Święta Bożego Narodzenia w tropikach? (Shutterstock.com)

Izrael w Święta Bożego Narodzenia

Jedną z ciekawszych destynacji na zagraniczny wyjazd w Święta Bożego Narodzenia zdecydowanie jest Izrael. Tutaj nie będziemy się nudzić przez cały rok, a jeśli jedziemy do kurortu nadmorskiego, aby wypocząć i poleżeć na plaży, polecamy miasto Ejlat nad Morzem Czerwonym z piaszczysto-żwirową plażą i gorącym klimatem. To świetna baza wypadowa do zwiedzania, otoczona terenami pustynnymi i wielobarwnymi górami ze słynnym kamieniem z Ejlatu (na pamiątkę kupcie biżuterię!), wśród których pełno stromych kanionów. Miasto to ceniony zakątek dla miłośników obserwacji ptaków, z rafami koralowymi uprzyjemniającymi uprawianie sportów wodnych i z pikantnymi potrawami.

Osobom aktywnym i sporo zwiedzającym z pewnością spodoba się świąteczna wycieczka do Izraela. Najtańszym rozwiązaniem będzie wybór opcji z przelotami bezpośrednimi, transferami oraz tygodniowym zakwaterowaniem z bufetem śniadaniowym. Dostępne są już tańsze wyjazdy typu Izrael last minute na okres bożonarodzeniowy, za które zapłacimy ok. 1680 zł od osoby.

Sri Lanka – egzotyka na święta

Rajska wyspa Cejlon w Azji nad Oceanem Indyjskim to świetny całoroczny kierunek turystyczny. Położona na niej Sri Lanka jest wspaniałym wyborem na wymarzony urlop podczas Świąt Bożego Narodzenia. W grudniu czeka tutaj na nas aż 29 st. C w ciągu dnia, 22 st. C w nocy, woda o idealnej temperaturze do kąpieli oraz mnóstwo słońca. Sri Lanka to mnóstwo zieleni, liczne parki narodowe, malownicze wodospady, rezerwaty zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, piękne rafy koralowe, kilometrowe plaże z jasnym, drobnym piaskiem, skalne twierdze, kolonialne forty i świątynie z posągami Buddy.

Jedną z lepszych ofert świątecznych wyjazdów znajdziemy na boskiej Sri Lance. Egzotyka jest obecnie w coraz lepszych cenach. Za 12 dni na miejscu z zakwaterowaniem w tropikalnej dżungli bezpośrednio przy pięknej plaży i komfortową formułą all inclusive zapłacimy teraz bowiem ok. 4600 zł od osoby. Wylot z lotniska Chopina w Warszawie, a z powrotem w Polsce będziemy akurat na sylwestrową zabawę.

Turcja na święta

Najcieplejszym regionem Turcji jest Riwiera Turecka z licznymi kurortami nadmorskimi. Okres świąteczny to świetna okazja, żeby wygrzać się pod bezchmurnym niebem na plażach bez tłoku i sporo pozwiedzać. W miejscowościach takich jak Belek czy Side wszyscy członkowie rodziny znajdą coś ciekawego dla siebie. Przyciągają parki rozrywki, parki wodne, centrum golfa czy nurkowania, wypożyczalnie sprzętu wodnego, liczne możliwości uprawiania sportu na terenie obiektów zakwaterowania, a starożytne miasta dostępne są podczas całodziennych wycieczek fakultatywnych.

Wybierając hotel w Turcji, warto skupić się na najlepiej ocenianych hotelach 5-gwiazdkowych w pierwszej linii brzegowej. Świetne warunki wypoczynku i dobry poziom obsługi w połączeniu z bliskością rozległej plaży oraz atrakcyjną ceną spełnią nasze wymagania. Za tygodniowe wczasy w święta z bezpośrednimi przelotami na linii port lotniczy w Katowicach – Antalya, transferami i super ofertą all inclusive (niekiedy nawet przez całą dobę) zapłacimy niecałe 1700 zł od osoby.

A może Wyspy Kanaryjskie?

Atrakcyjność turystyczną Wysp Kanaryjskich doceniamy przez okrągły rok. To najpopularniejszy kierunek zwłaszcza w chłodniejszej porze roku. Na Kanarach szczególnie efektywnie zrelaksujemy się podczas Świąt Bożego Narodzenia i chociaż raz uciekniemy od uciążliwych domowych obowiązków i karmienia wygłodniałej rodziny. A na miejscu czeka na nas temperatura powietrza wynosząca średnio 22 st. C w ciągu dnia i równie ciepła woda w oceanie. Na noc przydadzą się już jednak zakryte buty, długie spodnie oraz bluzy.

Na wyjazd całą rodziną na Wyspy Kanaryjskie polecamy hotele niezbyt oddalone od plaży, z dużą ilością rozrywek także dla najmłodszych urlopowiczów. Specjalnie dedykowane maluchom animacje, gimnastyka, łucznictwo, brodziki czy mini kluby pozwolą rodzicom na spokojne cieszenie się wolnymi dniami. Wyspa Gran Canaria podczas świąt to bardzo dobre rozwiązanie, a obniżki cen wakacji w Hiszpanii są spore. Tydzień na Kanarach to teraz nawet oszczędność rzędu 38 proc. przy przelotach z naszego kraju.

Kanary wybieramy zimą znacznie częściej niż kontynentalną Hiszpanię z oczywistego powodu – ze względu na warunki atmosferyczne. 300 słonecznych dni rocznie, parki zoologiczne, rozległe ogrody, wąwozy, strome góry i zapierające dech w piersiach krajobrazy, a także plaże z wieloma odcieniami piasku działają na turystów jak magnes.

Na Wyspach Kanaryjskich napotkamy wciąż nie tak popularne wszędzie zjawisko, czyli hotele tylko dla dorosłych, zazwyczaj z ograniczeniem wiekowym dla przyjezdnych wynoszącym 16+. Oznacza to wysoki komfort w obiekcie zakwaterowania, spokojne warunki wypoczynku oraz możliwość samodzielnego dokonania wyboru, jakiej często zwyczajnie nie mamy. Za tydzień na Teneryfie w Puerto de la Cruz w tego typu hotelu oddalonym o 200 m od plaży z unikalnym w Europie, bardzo ciemnym piaskiem, podczas Świąt Bożego Narodzenia zapłacimy niecałe 2600 zł od osoby. A w cenie mamy również przeloty bezpośrednie z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie, transfery na miejsce, bufet śniadaniowy oraz obiadokolacje.

Egipt – święta pod palmami

W podobnych warunkach jak w Turcji wypoczniemy również w Egipcie nad Morzem Czerwonym. Miłośnicy tego kierunku wiedzą, że grudzień w tej części świata oznacza 24 st. C w ciągu dnia, którym towarzyszy równie cieplutka woda morska. Nocą doświadczymy tutaj przeciętnie 16 st. C, więc zdecydowanie nie zmarzniemy, a 8 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę umili nam Święta Bożego Narodzenia w Egipcie. Bez żaru lejącego się z nieba zobaczymy Sfinksa, piramidy w Gizie, Kair, Luksor, Synaj czy Dolinę Królów.

Baza hotelowa w Egipcie jest dość obszerna, ze sporą ofertą sportowo-rekreacyjną dla turystów w każdym wieku, co szczególnie sprawdzi się w okresie świątecznym podczas wyjazdów całą rodziną. Kompleksy basenów zewnętrznych, centra SPA, boiska sportowe, szkółki nurkowania, animacje, bary, knajpki czekają na spragnionych atrakcji przyjezdnych. A za tydzień w Egipcie w Święta Bożego Narodzenia z przelotami i pełnym pakietem urlopowym zapłacimy teraz nawet o prawie połowę mniej.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.