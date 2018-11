Sri Lanka. Wakacje w raju, pogoda na wyspie i ciekawe miejsca

Sri Lankę w Azji zamieszkują Lankijczycy oraz Lankijki. Czego jeszcze ciekawego warto się dowiedzieć o tym egzotycznym kierunku turystycznym przed wyjazdem? Poznaj Sri Lankę, najlepszy, acz nieco zapomniany, tropikalny zakątek, przypominający raj.

Sri Lanka – wakacje w raju

Sri Lankę znajdziemy nieopodal Indii na wyspie Cejlon . To południowa część kontynentu azjatyckiego oblewana ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego. Turystyka w wyspiarskim raju generuje rocznie przychody na poziomie 3 mld dolarów. Ten boski zakątek ochrzczono mianem Rajskiej Wyspy, której symbolem jest słoń. Cejlończycy są na co dzień silnie związani z przyrodą, czego dowodem są liczne parki narodowe, ogrody botaniczne, sierocińce dla słoniątek oraz rezerwaty zagrożonych wyginięciem żółwi morskich.

Egzotyka z przelotami z Polski przestała już kosztować krocie. Sri Lanka jest tego doskonałym przykładem. Za 10 czy 11 dni na miejscu z zakwaterowaniem bezpośrednio przy plaży, z wylotem zazwyczaj z lotniska Chopina w Warszawie , transferami, bufetem śniadaniowym oraz obiadokolacjami zapłacimy bowiem już nawet niecałe 4200 zł od osoby . Świetne oferty last minute upolujemy przykładowo 27 proc. taniej od cen wyjściowych wycieczek, co jest dobrą wiadomością dla miłośników niecodziennych kierunków turystycznych.

Sri Lanka – pogoda

Na etapie poszukiwania idealnej oferty wyjazdu w tropiki turyści często stają przed dylematem: Sri Lanka – kiedy jechać . Wyspa jest doskonałym kierunkiem całorocznym z egzotycznym klimatem. Poszczególne miesiące charakteryzują się bardzo podobnymi warunkami atmosferycznymi. Woda w Oceanie Indyjskim jest bardzo ciepła, w najgorętszych momentach w roku jej temperatura dochodzi nawet do prawie 30 st. C. Pływanie, nurkowanie i uprawianie sportów wodnych na wybrzeżu Sri Lanki możliwe jest o każdej porze roku.

Najmniejszego zachmurzenia doświadczymy na wyspie podczas zimy w Europie, a temperatura powietrza w nocy nigdy nie spada tutaj poniżej 22 kresek. Najbardziej tropikalne warunki występują pomiędzy styczniem a majem, kiedy to temperatury przekraczają 31 st. C. W pozostałe miesiące również nie zmarzniemy, bowiem od czerwca do grudnia w ciągu dnia jest przeciętnie 29. st. C. Warunki na Sri Lance są więc idealne, aby skutecznie wyrwać się na urlop od mrozu i opadów śniegu.