Świetna wiadomość. Ryanair i LOT zwiększają liczbę lotów krajowych

Od 6 listopada Ryanair zwiększy liczbę połączeń na trasie z Krakowa do Szczecina (z 2 do 3 tygodniowo). Dojdzie również do zwiększenia liczby połączeń na trasach z Krakowa do Gdańska i z Gdańska do Wrocławia (4 połączenia zamiast 3). System rezerwacyjny sugeruje jednak, że w tych dwóch przypadkach taki stan rzeczy utrzyma się tylko w listopadzie. Podobnie sytuacja będzie wyglądać z połączeniem Wrocław - Gdańsk.