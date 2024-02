Świetne wieści z Egiptu. Po 20 latach atrakcja dostępna dla turystów

Prace nad grobowcem Neferhotepa

Grobowiec Neferhotepa został zbudowany za panowania faraona Aya, ok. 1320 roku p.n.e.. Jednakże dopiero w XVIII wieku został odkryty przez podróżników z Europy. Wówczas był on wykorzystywany w celach mieszkalnych. Przez to z upływem czasu jego stan coraz bardziej się pogarszał, aż w końcu wymagał sporej renowacji. Od 2000 roku trwały więc kompleksowe prace nad przywróceniem grobowcowi jego dawnego blasku.