Świnoujście. Groźna morska bakteria "wyżarła" mężczyźnie nogę

Objawami, na które warto zwrócić uwagę to: dolegliwości układu pokarmowego, gorączka, zmiany skórne w postaci pęcherzy, ogólne złe samopoczucie i silny ból. Do zakażenia może dochodzić przez zjedzenie skażonych owoców morza, kontakt zakażonej wody z uszkodzoną skórą, kiedy to bakteria dostaje się do krwioobiegu, oraz wypicie skażonej wody. Objawy chorobowe występują zazwyczaj po ok. 24 godzinach.