Swojska Mołdawia. Piękny kraj serdecznych ludzi

Dlaczego Mołdawia może się okazać idealnym kierunkiem wakacyjnej podróży? Wystarczy przypomnieć sobie typowe wielkomiejskie lato – pełne zgiełku, wypełnionych gośćmi plaż i hoteli, by docenić uroki małego malowniczego państwa nad Dniestrem.

Łatwy dojazd i niskie ceny

Również przemieszczanie się po kraju nie powinno sprawić problemu. Przede wszystkim dlatego, że Mołdawia jest mniejsza niż nasze województwo mazowieckie. Zdecydowanie najlepiej podróżować po niej samochodem – paliwo jest tu dużo tańsze od polskiego. Za litr benzyny zapłacimy mniej niż 4 zł, za olej napędowy natomiast – mniej niż 2,50 zł. W Polsce podobne ceny są marzeniem kierowców! Możemy też w Kiszyniowie samochód zwyczajnie wypożyczyć (ceny od ok. 150 zł za dzień).

Miejscowa waluta to lej mołdawski (MDL), a kurs to 1 MDL = ok. 0,22 zł (czerwiec 2018 r.). Nieraz przekonamy się, że ceny wielu produktów są niższe niż nad Wisłą.