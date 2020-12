Sylwester w górach możliwy. W Zakopanem kamper na kamperze

Parkingi w Zakopanem zapełnione kamperami

Cena za dobę parkowania kamperem, na wyznaczonym do tego parkingu, waha się na Podhalu od 30 do 50 zł. Ale jak informują internauci, na w parkingach zwyczajnie zaczyna brakować miejsc.

Kamperem do Zakopanego

Nie brakuje jednak słów krytyki. Wiele osób twierdzi, że to absurdalne zachowanie i próba udowodnienia czegoś na siłę. "Tylko ja się pytam po co? Byłam tam na jedną noc z 26 na 27 grudnia. Wszystko było pozamykane. Jadłam na ulicy zimną pizzę. Były otwarte stoki - jedyny plus. A teraz stoki zamknięte. Można oczywiście się przejść w góry, jeśli jest ładna pogoda. Ale to zawsze można zrobić, nie musi być w sylwestra" - napisała pani Agnieszka.