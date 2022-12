Sylwester w Polsce. "O wymarzonym noclegu możemy pomarzyć"

Drogo też nad morzem

Najbardziej oblegane miejsca nad morzem to: Trójmiasto, Kołobrzeg czy Międzyzdroje. Eksperci Nocowanie.pl szacują, że ceny pobytu są nawet o 30 proc. wyższe niż podczas wakacji, ale wciąż niższe niż w górach. - Co prawda, jest więcej możliwości noclegu, ale tu musimy się również liczyć z nieco większym wydatkiem, rozpoczynającym się od 400 zł za dwie doby - dodaje Wiak. - Jeśli naszym celem jest polskie morze, to jest jeszcze szansa, że znajdziemy przyjemny nocleg w mniejszych miejscowościach i to za całkiem przystępną cenę.