Najtańsze all inclusive na sylwestra. Wyróżniają się dwa kraje

Na jaką pogodę możemy liczyć? Obecnie w Hurghadzie jest ok 26-28 st. C., z kolei na Cyprze mamy ok. 20-22 st. C. Egipt będzie więc świetnym wyborem dla osób, które marzą, żeby się wygrzać, wykąpać w morzu i zrelaksować nad basenem. Z kolei Cypr to strzał w dziesiątkę dla fanów zwiedzania. Przyjemne temperatury i brak tłumów to świetne warunki do aktywnego wypoczynku, a na śródziemnomorskiej wyspie jest, co zobaczyć.