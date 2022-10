Symbol Dubaju może zmienić oblicze. Spektakularna koncepcja

Projekt o nazwie "The Downtown Circle" przygotowany przez firmę ZNera Space to bez wątpienia futurystyczna koncepcja. Pierścień, którym chcą otoczyć Burdż Chalifa, znajdowałby się na wysokości 550 metrów i miał ok. trzech kilometrów obwodu. Konstrukcje podtrzymywałoby pięć filarów. Jak wyjaśniają twórcy, taki obiekt zawierałby zarówno lokale o przeznaczeniu mieszkalnym, jak i handlowym.