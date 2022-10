Obalamy dubajskie mity. "To wszystko są bzdury"

Co ciekawe władze Dubaju bardzo dbają o osoby, które przyjeżdżają tutaj z biedniejszych krajów po to, aby polepszyć swój status materialny. Od dawna w mieście dostępna dla wszystkich jest bezpłatna woda. Co więcej, we wrześniu tego roku, w Dubaju rozstawione zostały automaty, dzięki którym każdy może dostać darmowy chleb. Potrzebujący mają do wyboru płaski, arabski lub kanapkowy.