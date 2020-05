Szczawnica: Turyści przez przypadek przekroczyli granicę. Teraz muszą przejść kwarantannę

Małżeństwo z dwójką dzieci przyjechało na weekend do Szczawnicy z okolic Łodzi. Wizyta w Pieninach miała być majówkowym wypoczynkiem, niestety na długo zostanie w ich pamięci i to nie ze względu na relaks. Rodzina zapamięta wycieczkę w góry dzięki niespodziewanemu zakończeniu.

Kilka dni temu pogranicznicy zatrzymali siedmiu nieletnich cudzoziemców, którzy wbrew obowiązującym przepisom, przeszli ze Słowacji do Polski. Żaden z nich nie miał przy sobie dokumentów, a wszyscy twierdzili, że nie wiedzą o zakazie przekraczania granicy. Tego samego dnia zostali przekazani funkcjonariuszom Słowacji.

- Od 15 marca, kiedy zamknięto przejścia, w rejonie działania karpackiego oddziału Straży Granicznej granicę nielegalnie przekroczyły 23 osoby - mówi w rozmowie z "Gazetą" mjr Dorota Kądziołka, rzeczniczka prasowa Karpackiego oddziału Straży Granicznej. - 23-letni Słowak tłumaczył, że zrobił to, ponieważ potrzebna była mu glina do lepienia naczyń. Chciał ją pozyskać po polskiej stronie granicy. Do kilku prób przekroczenia granicy doszło w święta. Zatrzymani tłumaczyli, że chcieli udać się na groby bliskich znajdujących się po drugiej stronie granicy.