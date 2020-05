Wakacje w "polskim Dubaju". Największa sztuczna plaża w Europie jest w Polsce

Jest to największa sztuczna plaża w Europie. W okolicach Jarosławca na próżno szukać ośrodków przemysłowych czy ujść większych rzek, co przekłada się na jedno z najczystszych kąpielisk w Polsce. Jeszcze w marcu 2018 r. zajmowała powierzchnię 3 hektarów. Powiększono ją jednak o kolejne 2,5 hektara.

Klify, bursztyn i malownicze domki

Na plaże warto wybrać się w poszukiwaniu bursztynu. Najwięcej można go znaleźć zaraz po sztormach. Warto także wybrać się na spacer po klifach- rozciągają się one na długości 2 kilometrów, a najwyższe z nich osiągają wysokość nawet 45 metrów. Stanowią one naturalne punkty widokowe, z których można zrobić niesamowite zdjęcia morza.