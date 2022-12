Szklanowska i Cieszyński razem w Egipcie. "Co tu się dzieje!?"

Rafał Cieszyński w Hurghadzie

Z ostatnich relacji Cieszyńskiego dowiadujemy się, że ekipa programu wybrała się do Hurghady busem... złapanym na stopa. - Tam będziemy zwiedzać m.in. meczet i stare miasto - mówi aktor, który na kolejnej relacji wyznaje coś osobistego. - Uwielbiam podróże. Najlepsze w nich jest to, że zanim gdzieś wylecimy, to mamy białą niezapisaną kartę. Później przez różnego rodzaju spotkania z ludźmi i odwiedzanie wielu miejsc, zapisuje się i to w taki naprawdę fajny sposób.