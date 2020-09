Szklarska Poręba. Wakacje dobiegają końca, a fetor zostaje. Mieszkańcy kurortu narzekają na smród

Wakacje dobiegają końca, a skutki wakacyjnych podróży turystów zaczynają doskwierać mieszkańcom najpopularniejszych miejscowości. Szklarska Poręba już teraz ma niemały kłopot. Została przeciążona tamtejsza oczyszczalnia ścieków. Zanieczyszczenia trafiają wprost do rzeki Kamienna, a fetor unosi się nad całym miastem. - Codziennie jeżdżę tędy do pracy. Nie wiem, jak ludzie to wytrzymują. Jeden wielki, ohydny smród - mówi jedna z mieszkanek z w rozmowie z "muzyczneradio.pl".