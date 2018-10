Szkoci w strachu przed czarną panterą

Groźne zwierzę było widziane w regionie East Ayrshire. Szkocka policja ostrzegła okolicznych mieszkańców.

Obława na czarną panterę trwa w pobliżu trasy B730. Policjanci zaapelowali do ludzi z miejscowości Drongan i Coalhall, by pod żadnym pozorem nie zbliżali się do zwierzęcia, jeśli je zobaczą.