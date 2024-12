Nietypowy incydent w Anglii. Stewardesa wypadła z samolotu

Stewardessa otworzyła drzwi samolotu przygotowującego się do startu, sądząc, że schody są wciąż zamontowane. W rzeczywistości zostały one już jednak usunięte, co spowodowało, że kobieta wypadła na płytę lotniska.

- Otworzyła drzwi, postawiła krok i schodów, które miały tam być, z jakiegoś powodu nie było. Upadła na asfalt i słyszałem, że została poważnie ranna - relacjonował świadek zdarzenia, cytowany przez gazetę "The Sun". Stewardesa została natychmiast przetransportowana do Queen's Medical Centre w Nottingham.

- Otrzymaliśmy wezwanie o 16:31 16 grudnia do nagłego zdarzenia medycznego na lotnisku East Midlands. Wysłaliśmy ratownika medycznego w samochodzie oraz karetkę. Na miejscu obecna była także lotnicza pomoc medyczna. Jedna pacjentka została przewieziona karetką do Queen’s Medical Centre - East Midlands - potwierdził przedstawiciel East Midlands Ambulance Service. Sprawę bada Air Accident Investigations Branch (AAIB).

Do incydentu doszło w poniedziałek, 16 grudnia. - Kiedy członkini załogi pokładowej TUI odniosła obrażenia podczas przygotowań samolotu do odlotu East Midlands, Ambulance Service przybyło na miejsce i zabrało ranną do szpitala. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i będziemy współpracować ze wszystkimi stronami w ramach dochodzenia - powiedział dyrektor operacyjny lotniska East Midlands, Simon Hinchley.