Lodowy hotel. Do budowy użyto 550 ton lodu i śniegu

W tym roku już po raz 35 otwarte zostały drzwi Icehotelu w Szwecji. Tegoroczny hotel tworzy 12 apartamentów, a każdy z nich ma zupełnie inny wystrój i przedstawia inną wizję artystyczną. Powstał więc pokój inspirowany muzyką klasyczną, skrzynią na zabawki, zwierzętami, snami, a nawet tańcem i wiosną. Trzeba się jednak spieszyć, aby zobaczyć to cudo, bowiem budynek roztopi się wiosną.

Nocleg w lodowym hotelu to z pewnością niezapomniane przeżycie. Turyści zastanawiają się jednak, jak możliwe jest spędzenie nocy w pomieszczeniu z lodu i niezamarznięcie. Warto też wiedzieć, że średnia temperatura wewnątrz rzeczywiście jest niska i waha się od - 5 do - 8 st. C., dlatego zabranie grubych ubrań jest obowiązkowe. Goście mogą jednak być spokojni o warunki w czasie spania, ponieważ łóżka wyposażone są w skóry reniferów oraz specjalne śpiwory termiczne.