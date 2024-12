Udawał kontuzję, by wejść szybciej na pokład samolotu. Nie udało mu się przechytrzyć obsługi

Historia została opisana przez innego podróżnego na portalu Reddit. Podczas lotu z Pittsburgha do Chicago mężczyzna zgłosił potrzebę specjalnej asysty przy wejściu na pokład, tłumacząc to urazem kolana. Dzięki temu został wpuszczony jako jeden z pierwszych. Po wejściu do samolotu usiadł jednak w rzędzie przy wyjściu ewakuacyjnym.