Szkocja. Przestaną produkować whisky? Powód może zaskoczyć

Przestaną produkować whisky?

Raport naukowców wskazuje na to, że długotrwałe, intensywne susze przed 2080 rokiem będą w Szkocji znacznie częstszym zjawiskiem. Ma to doprowadzić do ograniczenia dostaw wody, co zmusiłoby niektóre destylarnie do "zmniejszenia lub wstrzymania produkcji" whisky, ponieważ są one "silnie uzależnione od ciągłego zaopatrzenia w wodę".