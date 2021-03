Szkocka wyspa wystawiona na sprzedaż. Jest tańsza niż mieszkanie

Niezamieszkały kawałek lądu u wybrzeży Szkocji, który trafił na sprzedaż to Deer Island w malowniczym regionie Highlands. Wyspa leży u zachodnich wybrzeży Szkocji na jeziorze Loch Moidart. Jak podaje CNN, miejsce to od niemal 500 lat należało do jednej rodziny. Teraz trafiło na sprzedaż.