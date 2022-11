Szlak Czarownic, czyli przejażdżka rowerem z czarną magią w tle

Rowerowy Szlak Czarownic to trasa turystyczne, która zaczyna się w polskiej miejscowości Paczków a kończy w czeskim miasteczku Mohelnice. Cały szlak liczy sobie ponad 200 km i prowadzi rowerzystów przez malownicze zakątki pogranicza polsko-czeskiego. Są to miejsca związane z czarownicami, przesądami oraz surowym prawem obowiązującym w dawnych czasach. Bez wątpienia to jedna z najbardziej intrygujących i ciekawych atrakcji województwa opolskiego. Jej tematyka jest związana z XVII-wiecznymi procesami czarownic, które odbywały się w dawnym księstwie nyskim. Jego przebieg został zaprojektowany w taki sposób, aby rowerzyści mogli poznać historię procesów kobiet, które w dawnych czasach oskarżano o czary. Ich los był w większości przypadków przesądzony - wiele znachorek, zielarek, a nawet akuszerek kończyło na stosie.