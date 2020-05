Trasy rowerowe w Polsce. Najpiękniejsze szlaki dla miłośników dwóch kółek

Choć obecnie obowiązują nas pewne ograniczenia, ruch na świeżym powietrzu nie jest zabroniony. Przeciwnie, lekarze i epidemiolodzy namawiają, by wsiąść na rower i, zachowując bezpieczny dystans, jak najczęściej czerpać korzyści z jazdy na dwóch kółkach.

Jazda na bicyklu to nie tylko sposób na bezpieczne przemieszczanie, zachowanie zdrowia czy wypracowanie pięknej figury, ale też najlepszy sposób na odkrywanie wspaniałych zakątków naszego kraju. A jest w czym wybierać.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Najdłuższa trasa rowerowa w Polsce Green Velo, liczy ponad 2000 km i wiedzie przez pięć województw na wschodzie kraju: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Liczba magicznych zakątków, cudów natury, zabytków i ciekawych miejsc leżących wzdłuż szlaku sprawia, że na przejechanie całego i odwiedzenie wszystkich wartych tego miejsc, potrzeba by tygodni, a nawet miesięcy.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wsiąść na rower w dowolnym miejscu trasy i zrobić sobie krótsze - kilkudniowe czy kilkugodzinne - wycieczki.

Zobacz też: Wakacje to stan umysłu

Na szlaku nie brakuje też miejsc o niezwykłej, bogatej historii. Zamki w Lidzbarku Warmińskim, Łańcucie czy Ujeździe, katedra we Fromborku, żydowskie miasteczka Tykocin i Leżajsk, stare kościoły i sanktuaria różnych wyznań, to tylko kilka przykładów. Wybierając się na wycieczkę w południowej części szlaku warto też zajrzeć do pięknego Sandomierza, a przejeżdżając przez rynek wypatrywać jednego z najpopularniejszych cyklistów-amatorów w kraju, sławnego Ojca Mateusza.