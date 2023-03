Szokujące wyznanie stewardesy. Takie propozycje są dla nich codziennością

Te propozycje szokują

Są pasażerowie, którzy używają mediów społecznościowych, aby próbować kupić ubrania od stewardess. - Mojemu przyjacielowi powiedziano nawet - "im bardziej zniszczone, tym lepiej" - co jest zdaniem, które do dziś przyprawia mnie o dreszcze - mówi stewardesa. Jak się okazuje, pasażerowie szukają głównie mundurów, apaszek i koszul, chociaż bielizna i rajstopy to części garderoby, za które są w stanie zapłacić niemałe kwoty.