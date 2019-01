Sztuczne wywoływanie lawin na terenie Szwajcarii. Piorunujący widok

Zimą w wielu rejonach górskich dokonuje się profilaktycznego, sztucznego wywoływania lawin. Ostatnio tego typu efektowny zabieg miał miejsce w Szwajcarii. Jak wyglądał? Zobaczycie to na udostępnionym w sieci nagraniu. Robi wrażenie!

Sztuczne wywoływanie lawin w naszym kraju jest rzadko używaną techniką, ze względu na obszary chronione. Zazwyczaj wykonuje się ją w rejonach zagrożonych. Na stronie internetowej szkoły górskiej "Lawiny", przeczytamy, że za granicą jest to popularna praktyka. Przede wszystkim na terenach, gdzie są różne instalacje inżynieryjne, do których musi być dostęp niezależnie od warunków. "Robi się to, zanim ilość śniegu osiągnie krytyczną wartość – zrzucając serię mniejszych lawin" - tłumaczą instruktorzy szkoły.