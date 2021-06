Szwecja. Loty z Polski za 19 zł, a na miejscu brak turystów

Loty do Szwecji należą do najtańszych obsługiwanych przez tanie linie. Z wielu miast w Polsce polecimy za kilkadziesiąt złotych do Göteborga, Malmö czy Sztokholmu. - Turystów na ulicach nie widać, ale miasto tętni życiem od maja - mówi nam Sylwia, która na co dzień mieszka w stolicy Szwecji.