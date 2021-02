Tafla lodu pokryła śnieg. Niesamowite zjawisko na Podkarpaciu

Widać na niej ogromną taflę lodu, która pokryła śnieg. Tafla sięga prawie do połowy drzewek, ponieważ pod spodem znajduje się duża ilość śniegu. "Niesamowita tafla lodu na śniegu po marznących opadach deszczu" - czytamy w opisie.

Internauci nie kryją zaskoczenia. Wielu z nich przyznaje, że nigdy w życiu nie widziało czegoś takiego. "Nie chcą otworzyć lodowisk to natura nam daje własne", "Wygląda wyjątkowo pięknie. U mnie dziś taką taflę zakrył śnieg. Skutek skręcona kostka".

Siarczysta zima nie odpuszcza. We wtorek na przeważającym obszarze kraju dominować będą jeszcze chmury rozmytego frontu atmosferycznego i od czasu do czasu poprószy śnieg. Opady nie będą zbyt intensywne, bo w ciągu dnia spadnie tylko do 1-3 cm świeżego śniegu. Przez cały dzień pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów będzie tylko na południowym wschodzie Polski (na południu woj. lubelskiego i świętokrzyskiego, na Podkarpaciu oraz na wschodzie Małopolski).