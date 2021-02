Wyspa Sobieszewska. Widok na plaży zapiera dech

Takie widoki wielu z nas kojarzą się bardziej z północnym krajobrazem. Ciepłe zimy i brak opadów śniegu w ostatnich latach sprawiły, że nie było okazji do podziwiania pokrytych śniegiem czy skutych lodem plaż. W serwisie YouTube pojawiło się wideo, na którym widać to niezwykłe zjawisko na plaży w Sobieszewie.

Sobieszewska Island.Winter walk by the sea🌊 /Wyspa Sobieszewska.Zimowy spacer nad morzem🌊.

Na nagraniu widać, jak zamarzająca w Bałtyku woda wyrzuca na brzeg lodowe kule, tworząc widowiskową zmarzlinę. Gdzieniegdzie można nawet zaobserwować lodowe kopczyki. Takie widoki na polskich plażach to ostatnio rzadki widok, co potwierdzają także mieszkańcy okolic Wyspy Sobieszewskiej.

- Już dawno nie widziałam na plaży czegoś podobnego. Woda bardzo szybko zamarzła, mimo iż wcale nie obserwowaliśmy wysokich mrozów. Zamarznięty fragment plaży znajdował się nieco dalej od tych chętniej uczęszczanych szlaków, więc nie wszyscy mieli okazję go podziwiać - mówi nam pani Ania, mieszkanka Wiślinki. - Natomiast pod koniec stycznia, kiedy temperatury sięgały ok. -15 st. C. można było podziwiać, jak woda parowała z morza. To dopiero był widok! - dodaje.