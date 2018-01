Tajemnica latynoskich kształtów. Matka natura to nie wszystko

Latynoskie kształty to coś, na co nie sposób nie zwrócić uwagi przemierzając ulice kolumbijskich miast. Podkreślają je bluzki odsłaniające dekolt i obcisłe leginsy. Wiele osób myśli, że mieszkanki Ameryki Południowej te kształty mają w genach. Prawda jest jednak nieco inna. Kolumbia jest jednym z państw, w których najczęściej dokonuje się operacji plastycznych. Ze względu na ogromny popyt, zabiegi powiększania biustu i pośladków są dużo tańsze, niż w pozostałych częściach świata.

Żeby wyjaśnić fenomen chirurgii plastycznej w Kolumbii trzeba wspomnieć o ideale kolumbijskiego piękna i pewnym oryginalnym artyście. Fernando Botero maluje wszystko, co w świecie uchodzi za piękne, ale powiększa to do rozmiarów XXL. Jego obrazy uważane są za kanon kolumbijskiej sztuki i w pewnym sensie wyznaczają też kanony kolumbijskiego piękna.

W Kolumbii zwany jest współczesnym Rubensem. Ma 85 lat i mieszka w Paryżu, ale to w Bogocie otworzył własną galerię sztuki. W "Muzeum Botero", prócz obrazów samego malarza, znajdują się także dzieła Picassa, Klimta, Matisse’a, Degasa, Chagalla czy Salvadora Dali. To miejsce warte odwiedzenia podczas wizyty w stolicy.

Reklamy (jak ta widoczna poniżej) pokazujące ten rodzaj bielizny znajdują się w co drugim sklepie na kolumbijskich ulicach. Takie majtki to też popularna pamiątka wśród turystek odwiedzających ten kraj. Z wakacji w Kolumbii wracają z większymi pupami.

Operacja w prezencie na 15-te urodziny

Kolumbia jest jednym z państw, w których najczęściej dokonuje się operacji plastycznych. Koszt za wstawienie implantów piersi to ok. 2 tys. dolarów. I choć trudno w to uwierzyć, to właśnie rodzice fundują swoim pociechom pierwszą operację plastyczną z okazji Quinceañer'y, czyli 15-tych urodzin.