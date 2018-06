Tajemnica posągów Wyspy Wielkanocnej rozgryziona

Kamienne głowy moai, czyli słynne posągi z Wyspy Wielkanocnej od lat są dla naukowców zagwozdką. Jedne z pytań, na które dotychczas nie byli w stanie odpowiedzieć, dotyczyły ich transportu i umieszczania na głowach ogromnych kapeluszy.

Wcześniej podejrzewano nawet, że posągi transportowane były na drewnianych kłodach. Przypuszczenie to jednak szybko legło w gruzach z powodu braku dowodów. Dziś Carl Lipo , związany aktualnie z Uniwersytetem w Binghamton , zajął się jeszcze raz tematem i dodatkowo postanowił rozwikłać zagadkę związaną z "nakryciem" głowy moai. Twierdzi, że jego zespołowi udało im się zrekonstruować najbardziej prawdopodobny sposób zakładania gigantycznych kapeluszy.

- Po raz pierwszy udało nam się systematycznie wykorzystać wszystkie poszlaki i dowody na to, jak te gigantyczne nakrycia głowy mogły znaleźć się na szczycie posągów. Udało nam się to dzięki połączeniu metod archeologii, fizyki i modelowania komputerowego – mówi archeolog dla Journal of Archaeological Science.