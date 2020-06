Tajlandia przebudowuje ofertę turystyczną. Chce skończyć z opinią kraju przyjaznego "plecakowiczom"

Tajowie mówią "nie" turystom z plecakiem?

Pandemia doprowadziła do bankructwa hosteli i pensjonatów. Kryzys odczuły również średniej klasy hotele. Obiekty 5-gwiazdowe cieszą się zainteresowaniem turystów, ale najpierw muszą zostać otwarte granice. Rząd chciałby zachęcić do przyjazdu ludzi z zasobnym portfelem. Najszybciej mogłoby to nastąpić w sierpniu.