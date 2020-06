Bon turystyczny. 6,5 mln osób dostanie 500 zł do wydania na wakacje

Bon turystyczny to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. 500 zł do wydania na wakacje trafi do osób, które mają dzieci do lat 18. Bonem turystycznym zapłacimy za wycieczki, wyjazdy i obozy sportowe dla dzieci. Będzie można z niego skorzystać do marca 2022 roku. Dla dzieci niepełnosprawnych bon ma przysługiwać w podwójnej wysokości.