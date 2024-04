Tak oszukują turystów w Hiszpanii. "Unikaj jak zarazy"

Turystom może się wydawać, że są to miłe gesty od przyjaznych mieszkańców, ale już po chwili zwykle otrzymują nieoczekiwaną prośbę o płatność. Cena nie jest z góry ustalona i chociaż turyści nie są prawnie zobowiązani do uiszczenia opłaty za "podarunek", często są do tego zmuszani.