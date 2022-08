Tak uniknął opłaty za ponadwymiarowy bagaż podręczny. "To było niepotrzebne"

Spirit Airlines to tanie amerykańskie linie lotnicze, którymi podróżował skater i tiktoker Shaun Hover. Kiedy odprawiał się na swój lot, obsługa lotniska poinformowała go, że będzie musiał dopłacić 89 dolarów (ok. 420 zł) za swoją deskorolkę, która nie mieściła się w wymiarach bagażu podręcznego. Mężczyzna zszokował wszystkich swoim sposobem na uniknięcie płacenia za ponadwymiarowy bagaż. Złamał on deskorolkę na pół.