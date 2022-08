Pasażerowie przeżyli chwile grozy. Samolot rozpadał się na ich oczach

Awaryjne lądowanie samolotu. W sieci pojawiło się nagranie

Awaryjne lądowanie to nie jedyne, co wystraszyło pasażerów. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające to, co zobaczyli oni przez okna tuż po zetknięciu maszyny z pasem startowym po awaryjnym lądowaniu. Okazało się, że fragment osłony silnika urwał się i odpadł.